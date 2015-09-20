الحوثيون يغلقون مدينة تعز ويمنعون الدخول والخروج منها

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية فى خبر عاجل لها اليوم الأحد، بغلق الحوثيين مدينة تعز ومنع الدخول والخروج منها.

جدير بالذكر أن قائد قوات الأمن الخاصة اليمنية العميد عبده الصياغى، قال إن قوات الشرعية تقف على مشارف سد مأرب .

كما أن الناطق باسم قوات التحالف المشتركة، التى تقودها السعودية، اتهم العميد أحمد عسيرى، الرئيس اليمنى المخلوع على صالح وميليشيات الحوثى بإعطاء الفرصة لعناصر القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية للتواجد فى اليمن بهدف إسقاط الدولة.

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