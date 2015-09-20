ضبط 209 قطع سلاح و344 قضية مخدرات وتعاطى و78ألف مخالفة مرورية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية حملة مكبرة فى الفترة من 27 يوليو الماضى حتى 13 سبتمبر الجارى، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بسرعة ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

وأسفرت جهود المديرية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، والتى ضمت ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام والأمن المركزى عن ضبط 209 قطع سلاح نارى منها بندقية آلى و21 بندقية خرطوش و69 طبنجة متنوعة و116 فرد خرطوش و445 طلقة متنوعة وضبط 344 قضية اتجار وتعاطى مواد مخدرة وضبط 17822 قرصا مخدرا و2 كيلو و382 جرام هيروين و15 كيلو و697 جرام حشيش و91 كيلو بانجو.

كما تم ضبط 1477 قطعة سلاح أبيض وضبط 149 متهما هاربين و518 مسجل شقى خطر و389 مشتبها فيهم جنائيا و392قضية آداب عامة.

وتمكنت الحملات من ضبط 78462 مخالفة مرورية وتحصيل 653 ألفا و400 جنيه غرامات فورية و5 آلاف دراجة نارية بدون لوحات، و9586 قضية مرافق عامة و1506 قضايا تموينية متنوعة و63 قضية مصنفات فنية مختلفة و382 قضية مسطحات مائية و14 قضية أموال عامة.

وضبطت الحملة الأمنية 156727 صاروخ ألعاب نارية و10 آلاف طلقة صوت وضبط 5913 حالة سرقة تيار كهربى وضبط 19392 هاربا من أحكام منها 104محكوم عليه فى جناية، و8511 محكوما عليه فى جنح الحبس، 5769 محكوما عليه فى غرامات، 185محكوما عليه فى مخالفات وبلغت جملة المبالغ المتحصلة 121010جنيهات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.