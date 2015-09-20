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ولى ولى عهد السعودية يبحث هاتفيا مع الرئيس اليمنى تطور العمليات العسكرية

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ولى ولى عهد السعودية يبحث هاتفيا مع الرئيس اليمنى تطور العمليات العسكرية ولى ولى عهد السعودية يبحث هاتفيا مع الرئيس اليمنى تطور العمليات العسكرية

جدة /أ ش أ/

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى اتصالا هاتفيا من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي.
>وذكرت وكالة الأنباء أنه جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث فى اليمن وجهود التحالف لدعم الشرعية بمرحلة إعادة الأمل الذى تقوده المملكة العربية السعودية.
>كما تم خلال الاتصال بحث أخر التطورات للعمليات العسكرية لتحرير كافة المدن اليمنية من المتمردين والداعمين لهم، بالإضافة إلى جهود التحالف الإغاثية والإنسانية فى الجمهورية اليمنية.
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