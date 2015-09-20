نتنياهو: اسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم فى الحرم القدسى

غزة /أ ش أ/



>اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الحركة الاسلامية / حماس/ والسلطة الفلسطينية وتركيا بتأجيج الاوضاع فى المسجد الاقصى.

>ونقل راديو "صوت اسرائيل" عن نتنياهو قوله فى تصريحات له قبل بدء جلسة الحكومة الاسرائيلية / ان اسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم فى الحرم القدسى .. موضحا ان من واجب حكومته تحديد العقوبة التى ستفرض على ملقى الحجارة/.

>وتناقش الحكومة الاسرائيلية اليوم مسودة مشروع القرار الذى ينص على السماح لافراد الشرطة الاسرائيلية باطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الفلسطينيين فى القدس واجراءات اخرى لمواجهة القاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الاسرائيليين.

>وكان نتنياهو قرر الاسبوع الماضى اطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الفلسطينيين فى القدس وشهد المسجد الاقصى فى الفترة نفسها مواجهات بعد اقتحام شرطة الاحتلال لباحاته.

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