مجهولون يغتالون قاضيا عراقيا وثلاثة من حراسه وسط كركوك

بغداد /أ ش أ/

اغتال مسلحون مجهولون اليوم/الأحد/ قاضيا عراقيا وثلاثة من أفراد حمايته وسط كركوك شمالى العراق، وفقا لمصدر أمنى.

>وقال المصدر الأمنى إن مسلحين أطلقوا النار على القاضى إبراهيم خميس العبيدى رئيس محكمة الحويجة بمحكمة استئناف كركوك أثناء خروجه من منزله بشارع القدس، مما أدى لمقتله خلال توجهه إلى عمله فى محكمة كركوك.

>ويعد العبيدى من الشخصيات التى تحظى باحترام سكان كركوك لنزاهته وثقله العشائري، وعمل قاضيا فى محكمة الحويجة جنوبى غرب كركوك والتى يسيطر عليها تنظيم(داعش) الإرهابي.

>ومن جهة أخري، أشارت مصادر محلية بالموصل إلى أن عناصر التنظيم أعدموا شابين فى منطقة باب الطوب وسط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى غرب العراق بتهمة تصوير الأماكن العامة بهاتف محمول.

>يشار إلى قيام داعش باعتقال 127 شخصا منذ يومين بتهمة استخدام الهاتف النقال.

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