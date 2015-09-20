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مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوارديولا من بايرن ميونيخ

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مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوارديولا من بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوارديولا من بايرن ميونيخ

يخطط مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ لتولي إدارة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية يفكر النادي الإنجليزي في تولية أموره الفنية لجوارديولا خلفا لمدربه الهولندي لويس فان جال.

التقارير الألمانية من جانبها تؤكد أن جوارديولا مستعد للرحيل عن بايرن ميونيخ خلال الصيف المقبل مع نهاية عقده.

وفي الوقت نفسه المخططات داخل قلعة "أولد ترافورد" تفيد بأن أسطورة الفريق السابق ريان جيجز سيكون هو خليفة فان جال، إلا إذا تغيرت الأمور في الفترة المقبلة.

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