مانشستر يونايتد يجد بديلا للوك شو في وست هام

يفكر لويس فان جال المدير الفني الهولندي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم أرون كريسويل الظهير الأيسر لوست هام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن مانشستر يونايتد يفكر في إيجاد حل لأزمة مركز الظهير الأيسر عقب إصابة لاعبه لوك شو بكسر في القدم سيستوجب فترة لا تقل عن ستة أشهر لعودته.

ورجح التقرير أن يكون الحل في كريسويل.

يذكر أن كريسويل صاحب الـ 25 عاما يقدم موسما رائعا مع "الهازمرز" هذا الموسم إذ شارك في 5 مباريات مع فريقه وسنع فيهم هدفين.

ويملك مانشستر يونايتد في قائمته بعد إصابة لوك شو من اللاعبين الذين يجيدون دور الظهير الأيسر ماركوس روخو ودالي بليند. لكنه يستخدم الأخير في قلب الدفاع.