تألق ستوريدج = إعارة جديدة لأوريجي

اقترب هداف ليفربول خلال الموسمين الأخيرين دانيل ستوريدج للعودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ منتصف الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن عودة ستوريدج لمستواه وابتعاده عن الإصابات ستعني خروج ديفوك أوريجي مهاجم الفريق البلجيكي في إعارة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أوريجي انضم لفريق ليفربول منذ عام 2014 إلا أنه خرج معارا لفريقه السابق ليل خلال الموسم الماضي.

ويرغب النادي في منح اللاعب فرصة المشاركة أساسيا مع فريق أخر، طالما يستطيع الحمر الارتكان على مهاجم أخر بحجم ستوريدج.