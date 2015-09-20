القبض على عاطل طعن سائق "توك توك" لمعاكسته فتاة بالشيخ زايد

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عامل لتسديده عدة طعنات نافذة بمطواة لسائق "توك توك"، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بعد قيام الثانى بمعاكسة بنت خاله بمنطقة الشيخ زايد.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من المقدم رامى نوار رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد يفيد بوصول "ياسر.أ" 23 سنة سائق "توك توك" ومقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعى بالجانب الأيسر وآخر طعنى أسفل الكوع بالذراع اليسرى.

وبانتقال الرائد أحمد أبو المجد معاون المباحث، وبسؤال المجنى عليه أقر بقيام "سامح.أ" 21 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المشار إليها على إثر قيام المجنى عليه بمعاكسة كريمة خالة المتهم وفر هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.