سقوط ربة منزل وسائق بحوزتهما 4600 قرص مخدر فى سفاجا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط سائق وربة منزل بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل دخولها المدينة وتوزيعها على عملائهما قبل عيد الأضحى المبارك، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء على عامر، مدير إدارة البحث الجنائى لمديرية أمن البحر الأحمر، من العقيد محمد الهلالى مفتش مباحث قسم سفاجا، يفيد تمكن الرائد أحمد أنور رئيس مباحث القسم والنقيب محمد محسن معاون القسم، بضبط المتهمين، فور ورود معلومات بمرور ربة منزل من كمين الكيلو 5 بسفاجا قادمة من محافظة أسيوط، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة وفور استئذان النيابة العامة تم إلقاء القبض على المدعوة "مديحة .م" ربة منزل 35 سنة وبحوزتها 2800 قرص مخدر .

كما تم إلقاء القبض على المدعو "محمود .غ" سائق 45 سنة خلال مروره أيضاً بكمين الكيلو 5 بطريق سفاجا قادم من محافظة قنا وبحوزته 1800 جرام ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .