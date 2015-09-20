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القبض على "ساعاتى" حاول تهريب مواد مخدرة داخل الطعام لسجين بأوسيم

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القبض على "ساعاتى" حاول تهريب مواد مخدرة داخل الطعام لسجين بأوسيم القبض على "ساعاتى" حاول تهريب مواد مخدرة داخل الطعام لسجين بأوسيم
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على "ساعاتى" أثناء محاولته إدخال أقراص مخدرة لأحد أقاربه المحبوس على ذمة قضية سلاح، قام بإخفائها داخل الطعام الذى أحضره له بسجن أوسيم المركزى.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا بقيام الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الزيارة بسجن أوسيم المركزى الكائن بدائرة مركز شرطة أوسيم من ضبط "بولس.ك"، 33 سنة، "ساعاتى"، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق أثناء حضوره لزيارة المتهم "رمزى.ج" المحبوس فى قضية (سلاح نارى)، وبحوزته 25 قرصًا مخدرًا، وقطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، أخفاها داخل الطعام الذى أحضره معه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المذكور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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