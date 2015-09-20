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النيابة تطلب تحريات الأمن فى واقعة العثور على قنبلتين أمام سفارة غانا

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النيابة تطلب تحريات الأمن فى واقعة العثور على قنبلتين أمام سفارة غانا النيابة تطلب تحريات الأمن فى واقعة العثور على قنبلتين أمام سفارة غانا
كشفت تحقيقات نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس فى واقعة العثور على عبوتين بميدان لبنان، وإبطالها، أن أمن سفارة غانا شاهدوا دراجة نارية كان يستقلها شخصان وقد تركا كرتونة متوسطة الحجم، أمام السفارة، وهو ما أثار شكوكهم، فسارعوا بالاتصال بالأجهزة الأمنية التى أرسلت قوة من رجال المفرقعات، وبفحص الكرتونة تبين أن بداخلها عبوتين موصلتين بتايمر ومعدتين للتفجير عن بعد.

وأمرت النيابة بإرسال العبوتين إلى المعمل الجنائى، كما طلبت تحريات الأمن، والاستماع لأفراد القوات المكلفة بحماية السفارة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة لمعرفة الجناة وتحديد هويتهم.

- إبطال مفعول عبوتين ناسفتين عثر عليهما أمام سفارة غانا بميدان لبنان
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