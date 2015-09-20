الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تداهم منطقة السحر والجمال لضبط مطلوبين

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية منطقة السحر والجمال المتاخمة حدودها بين محافظتى الشرقية والإسماعيلية .

وتمكنت الحملة التى أشرف عليها اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية واللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالمديرية وضمت العميد أحمد الشافعى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد محى الدين رئيس عمليات إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث التل الكبير من ضبط العديد من المطلوبين وتجار المخدرات.

وقال مصدر أمنى فى بيان صادر عن مديرية أمن الإسماعيلية، إن الحملة تمكنت من ضبط كل من المدعو (عدى.غ.ح) 28 سنة عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (قتل عمد، نصب) والمدعو (محمد.ش.إ) 45 سنة عاطل - مقيم بالقاهرة، مسجل شقى خطر سرقات عامة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (إصابة خطأ، شيك، تسول).. وذلك حال قيادته السيارة رقم (ب هـ هـ 684 مصر).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جراما) بقصد الاتجار والمدعو (عصام.أ.م) 29 سنة عاطل - مقيم بمحافظة الدقهلية سبق اتهامه فى 5 قضايا (سرقة وسائل نقل، سلاح بدون ترخيص).. ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (تبديد، إصابة خطأ) والمدعو (محمد.ب.أ) 35 سنة عاطل - ومقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى تبديد والمدعو (مازن.ف.ع) 39 سنة مهندس - ومقيم بمحافظة القاهرة، حال قيادته السيارة رقم (ل ب هـ 961 مصر) سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد .

كما تمكنت الحملة من ضبط (5) سيارات جار الكشف عنهم وضبط كمية كبيرة من السرنجات وزجاجة بلاستيكية بها (نصف لتر من مادة الماكس فورت المخدرة).

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.