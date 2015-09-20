ترحيل 6 من أفراد أول خلية يتم ضبطها بالشرقية على اتصال بداعش لسجن جمصة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم ترحيل 6 من أفراد خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش، يتزعمها خالد مغاورى، بعد الحكم عليهم بالإعدام من سجون الشرقية، إلى سجن جمصة بالمنصورة.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب قد أحالت 12 من أفراد الخلية العنقودية التى كونها خالد مغاورى وتعد أول خلية تضبط بمصر على اتصال بداعش إلى دائرة إرهاب الشرقية ومحبوس منهم 6.

بداية اكتشاف الخلية عندما توافرت معلومات لدى جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة عن "خالد مغاورى" 37 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية بتكوين خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش بالخارج.

وأوضحت المعلومات أن مغاورى من أصحاب الفكر التكفيرى وبدأ فى ممارسته بالمرحلة الإعدادية وكان على علاقة قوية بأحد المشايخ المتشددين بمنيا القمح، وكان يصحبه معه إلى مسجد الصحابة بالمدينة وأنه هرب من السجن فى أحداث ثورة 25 يناير ثم تم القبض عليه وسبق اعتقاله 48 مرة فى الفترة من 1997 وحتى عام 2005 ومتهم فى تفجيرات حى الحسين وأن والده توفى خلال فترة حبسه، وأنه على علاقة بعضو قيادى بتنظيم القاعدة بالخارج، حيث يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمعدات المستخدمة فى مصر مقابل قيام تنظيم القاعدة بمده بالمال، وتمكنت مأمورية مكبرة من الأمن الوطنى بالقاهرة من ضبطه.

وتبين من خلال التحقيقات التى باشرت معه بنيابة الزقازيق الكلية أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن مغاورى كان يعمل على تجميع المتطرفين الشباب وتدريبهم على حمل السلاح وتسفيرهم إلى سوريا وتدريبهم على حرب العصابات مع تنظيم داعش ثم العودة إلى مصر والقيام بأعمال تخريبية، وتمكن جهاز الأمن الوطن بالقاهرة من ضبط 5 من أعضاء خليته العنقودية بمختلف المحافظات وهم حامد مشعل "حامد محمد مشعل" مواليد 1970 بمحافظة كفر الشيخ و"محمد ف ال" 33 سنة والاسم الحركى له "أبو هود" تاجر هواتف محمولة، تم اعتقاله من عام 1997 إلى سنة 2011 وهو من مواليد محافظة القليوبية ومقيم بالقاهرة و"عبد الرحمن محمد قطب "23 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بــ6 أكتوبر وهيثم م ا" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق مقيم بفيصل فى الجيزة، وضبط بحوزته بطاقتان رقم قومى واحدة بذقن والثانية دون لحية، وورق مدون عليه شرح مبسط لعقيدة الشيعة وورقة مدون عليها مركز إشراق.

كما تم ضبط طالب آخر و6 هاربين،، وجميعهم تم عرضهم على نيابة جنوب الزقازيق الكلية وجهت لهم تهمة الانتماء لجماعات إرهابية تحرض على العنف وقلب نظام الحكم، وصدقت محكمة إرهاب الشرقية على المتهمين 6 محبوسين و6 هاربين بالإعدام شنقا.