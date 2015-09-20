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الدفاع المدنى يسيطر على حريق نشب فى منزلين داخل قرية بالمنيا

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الدفاع المدنى يسيطر على حريق نشب فى منزلين داخل قرية بالمنيا الدفاع المدنى يسيطر على حريق نشب فى منزلين داخل قرية بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأهالى من السيطرة على حريق نشب بمنزلين فى قرية أطسا التابعة لمركز سمالوط بالمنيا بسبب عقب سيجارة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد بنشوب حريق بقرية أطسا البلد.

بالانتقال والفحص تبين أن الحريق تم إخماده بمعرفة الأهالى بعد أن امتد لمنزلين متجاورين، وبسؤال شهود الواقعة رجحوا قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بكوم قمامة بجوار المنزلين، ونتج عن ذلك احتراق بعض الأثاث المنزلى دون حدوث إصابات بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر المعمل الجنائى للمعاينة ومعرفة سبب اندلاع الحريق.

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مصر 365