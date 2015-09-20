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سفر 825 وعودة 798 مصريًّا وليبيًّا عبر منفذ السلوم

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سفر 825 وعودة 798 مصريًّا وليبيًّا عبر منفذ السلوم سفر 825 وعودة 798 مصريًّا وليبيًّا عبر منفذ السلوم
قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 825 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 198 مصريًّا و627 ليبيًّا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 798 مصريًّا وليبيًّا، بينهم 598 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و200 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريًّا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 82 ألفًا و569 مصريًّا.


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