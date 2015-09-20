23 مدرسة جديدة تدخل الخدمة التعليمية بأسيوط فى العام الدراسى الجديد

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن دخول 23 مدرسة جديدة الخدمة التعليمة هذا العام تم تنفيذها بتكلفة بلغت 81 مليون جنيه بالإضافة إلى إجراء أعمال التطوير والصيانة بمختلف المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد 2015/2016.

وأوضح الدسوقى، أن المحافظة تدعم جهود الهيئة فى إنشاء المدارس الجديدة وصيانة المدارس الموجودة فعلياً، حتى يتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة بالمدارس اللازمة فى إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى مدارس بعيدة ومنع التسرب من التعليم وتقليل الكثافة الطلابية والقضاء على تعدد الفترات الدراسية.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة أسيوط بهيئة الأبنية التعليمية، أنه جارى العمل فى إنشاء 32 مدرسة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة 2015 / 2016 لهيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تصل إلى 137 مليون جنيه فضلاً عن استمرار العمل بعدد 23 مدرسة ضمن خطة 2014 / 2015 و33 مدرسة ضمن المنحة الألمانية.

وأشار مدير المنطقة إلى أنه تم تسليم مواقع عدد 6 مدارس بتكلفة 23 مليون جنيه وطرح 10 مدارس أخرى بتكلفة 25 مليون جنيه وجارى إعداد مستندات الطرح لعدد 6 مدارس بتكلفة 23 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 مدارس أخرى ضمن المرحلة الثانية ضمن المنحة الإماراتية وعدد 5 مدارس مقدمة من المنطقة الجنوبية العسكرية و3 مدارس ضمن المشاركة المجتمعية.

وأضاف المهندس مصطفى أنه جارى العمل فى صيانة 604 مدارس ضمن مدارس المشروع القومى بتكلفة 32 مليون جنيه وسيتم البدء فى طرح صيانة 44 مدرسة أخرى بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن مدارس تمويل الصندوق الاجتماعى فور ورود التمويل و5 مدارس تعليم فنى بتكلفة 11 مليون جنيه.