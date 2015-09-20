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إزالة 219 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ملوى فى المنيا

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إزالة 219 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ملوى فى المنيا إزالة 219 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ملوى فى المنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، من رفع وإزالة 219 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مدار أسبوع، خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأوضح التقرير، الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، الجهود التى تبذلها الوحدة المحلية، حيث تم إزالة 83 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بحى شرق مدينة ملوى وعدد 76 حالة تعدٍ بقرية ابشادات وعدد 19 حالة بقرية دروة وجلال الغربية على مساحة 15 قيراطا و16 سهما وعدد 31 حالة تعد بقرية الروضة منها 19 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 15 قيراطا و4 أسهم وعدد 11 حالة تعد على أراضى آثار وعدد 10 حالات بالطريق الصحراوى الشرقى، بالإضافة إلى حالة تعد أخرى على أملاك دولة.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، وإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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مصر 365