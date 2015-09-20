بالصور.. "الصحة العالمية" تنظم دورة عن مواجهة الكوارث بإسعاف جنوب سيناء

نظمت منظمة الصحة العالمية دورتها الأولى لتدريب المسعفين والمدربين والدكاترة على مخاطر الكوارث الكيماوية بمركز الإسعاف الإقليمى بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، وبالاشتراك مع جميع قطاعات الإسعاف فى محافظات مصر

تأتى الفعالية تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف بجمهورية مصر العربية، والدكتور خالد أبو هاشم، مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الطاقة الذرية، وقطاع الطب الوقائى، وجمعية إنجليزية دولية غير هادفة للربح تهتم بتدريب القطاعات للاستعدادات اللازمة وكيفية التعامل مع حالات الكوارث الطبيعية أو النووية أو الكيماوية أو فى حالات الحروب وغيرها.

من جانبه، أكد الدكتور جان جبور، نائب ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، أن المنظمة تعتمد على هذه الدورة التدريبية لإنشاء فريق متدرب ليتم توزيعه فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تعتبر من ضمن خطة الطوارئ التى تعتمدها المنظمة العالمية للصحة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع القطاعات المعنية مثل الدفاع والدفاع المدنى والشرطة وغيرها، كما تعمل المنظمة على تقوية تلك القدرات فى البلدان للاستعداد لمثل هذه الكوارث.



>