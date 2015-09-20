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بالصور.. طلاب الثانوية يتظاهرون أمام جامعة الإسكندرية بسبب "التحويلات الورقية"

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تظاهر طلاب الثانوية العامة، منذ صباح اليوم، أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى، للمطالبة بفتح التحويلات الورقية للطلاب المغتربين فى الكليات العلمية قبل إجازة عيد الأضحى وبدء العام الدراسى الجديد.

وقالت الطالبة أميرة حسن، إنها تطالب بفتح التحويلات لجميع الطلاب، وخاصة الفتيات لتقليل الاغتراب وأحقيتهم بالالتحاق بكليات جامعة الإسكندرية، خاصة أن مجموع درجاتهم فى الثانوية العامة يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة.

وأضافت أنهم سيتظاهرون يومياً أمام مبنى إدارة الجامعة ويدفعون بجميع وسائل الضغط على الجامعة ووزير التعليم الجديد لتنفيذ طلباتهم وتقليل الاغتراب بين الطلبات وإلحاقهم بجامعة الإسكندرية.

وحمل الطلاب لافتات مكتوب عليها "يالى بتسأل إحنا مين إحنا الطلبة المغتربين"، "مش متغرب بره بلدى وافتحوا التحويل الورقى"،"إحنا الطلبة ودى كليتنا وبالتحويل هنروح بيتنا".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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