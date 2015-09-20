بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أحد مشروعات تعبئة الفول السودانى

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير، والعقيد طاهر سليم مأمور مركز شرطة أبو صوير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، أحد المشروعات الاستثمارية المتخصصة فى تعبئة وتصدير محصول الفول السودانى وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتشجيع ودعم الاستثمار والمشروعات الاستثمارية الجديدة والعمل على خلق المزيد من فرص العمل للشباب.

كان فى استقبال المحافظ ومرافقوه من القيادات رفعت دسوقى صاحب ومدير الشركة والذى اصطحب المحافظ فى جولة لتفقد أقسام الشركة المقامة على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة أفدنة بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لقرية المنايف بأبو صوير.

تبلغ جملة التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليون جنيه شاملة المزارع والمصنع ويضم عدد 500 عامل وعاملة من أبناء المنطقة ويصدر المصنع إنتاجه إلى دول كل من ألمانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا ودول الاتحاد الأوربى والدول العربية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمشروع وجودة المنتج الذى يلقى رواجا فى الأسواق الأوروبية والعربية، وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدا فى تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين وتشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة للمنطقة.

ومن جهته أشار رفعت دسوقى، رئيس مجلس إدارة المشروع، إلى أن إجمالى ما تم تصديره من منتجات المشروع خلال الفترة من بداية العام الماضى وحتى بداية العام الحالى وعلى مدار العام بلغت نحو 65 ,2144 طن.

وأضاف دسوقى، أنه من المنتظر أن يتضاعف الكميات المصدرة هذا العام نتيجة لوفرة المحصول الجديد الذى تميز بالجودة العالية وأضاف أن هناك دراسات لإقامة توسعات جديدة للمشروع وزيادة حجم العمالة.



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المحافظ اثناء الزيارة



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تخزين السودانى بالمشروع



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المحافظ يتفقد عملية التعبئة والتخزين



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المحافظ يطمئن على جودة المحصول



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يلتقى بإحدى العاملات بالمشروع



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عينات من محصول الفول السودانى