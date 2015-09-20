جامعة طنطا: إمكاناتنا متاحة لخدمة أبنائنا الطلاب بالعام الدراسى الجديد

أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، استعداد الجامعة التام لاستقبال العام الدراسى الجديد 2015/2016 حيث تم الانتهاء من توزيع المقررات واعتماد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية وسيتم إعلانها مع بداية العام الجامعى حتى يتم إتاحة الفرصة للطلاب لمعرفة أماكن المدرجات وقاعات الدراسة، وضرورة اعتماد المحتوى العلمى للكتاب الجامعى من مجلس القسم ومجلس الكلية قبل البدء فى طباعته وعرضه على الطلاب.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الجامعة فى تطوير مستمر وتحديث لنظم الدراسة بالكليات حيث تم فتح عدد من البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة بكليات الهندسة والصيدلة والآداب والتربية والحقوق والتجارة والعلوم.

موضحًا أنه تم توجيه إدارة رعاية الطلاب بالجامعة لإعداد خطة الانشطة الطلابية لعام 2015/2016 بما يساعد الطلاب فى المشاركة فى كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية حيث تم إعداد برنامج لاستقبال الطلاب الجدد بكل كلية لتعريفهم بنظام الدراسة، وحثهم على المشاركة فى أنشطة الأسر الطلابية المختلفة من ندوات وأنشطة فنية وثقافية ومسابقات علمية بين الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات الجديدة أهمها المستشفى التعليمى العالمى، ومبنى جراحة المخ والأعصاب والعيادات الخارجية، والمبنى التعليمى الجديد وحمام السباحة وصالة الألعاب وملعب كرة اليد والكرة الطائرة بكلية التربية الرياضية، ومبنى الورش الفنية بكلية التربية النوعية، ومبنى الامتحانات بكلية التجارة، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل 5 وحدات لتوليد الكهرباء بعدد من كليات ووحدات الجامعة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانه والترميم وتعلية الأسوار بمجمع سبرباى والمجمع الطبى، ورصف الطرق الرئيسية بمجمع الكليات سبرباى، وتم الانتهاء من خطة أعمال الصيانة لعدد من مبانى ومرافق ومعامل الجامعة قبل بداية العام الدراسى.



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