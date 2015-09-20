بالصور.. ضبط كمية من الخمور مختلفة الأنواع فى حملة بسوهاج

شنت مباحث الآداب بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة، صباح اليوم، مدعومة بـ3 مجموعات قتالية، برئاسة الرائد أحمد عصام أبو شيبة، رئيس قسم الآداب، والنقيب شريف طنطاوى، وكيل القسم، استهدفت أحد مخازن الخمور مجهولة المصدر بمنطقة الساحل دائرة قسم شرطة طهطا.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الخمور مختلفة الأنواع والأحجام، بلغت حوالى 17 ألفًا و800 زجاجة وعبوة، قبل ترويجها فى العيد.

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قسم مكافحة الآداب بالمديرية عن قيام مندوب شركة بجلب كميات من الخمور مجهولة المصدر وتخزينها بمنطقة ساحل طهطا تمهيدًا لبيعها بقصد التربح.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمجموعات قتالية وفريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد عصام أبوشيبة، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، والنقيب شريف طنطاوى، وكيل القسم، وأسفرت الجهود عن ضبط كميات كبيرة من الخمور والبيرة مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا، وذلك داخل مخزن ملك بيشوى مشيل حنا، مندوب شركة، ويقيم ساحل طهطا، داخل مسكنه، وعدد كميات من الكراتين الخاصة بالخمور بإجمالى 18 ألف عبوة .

وبالاستعلام من مجلس مدينة طهطا عما إذا كان للمتهم سابقة ترخيص لإدارة المكان من عدمه، أفاد كتاب مجلس المدينة بعدم وجود ترخيص للمذكور بالاتجار فى تلك العبوات .



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