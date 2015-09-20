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نافاس: لم أرغب في الانتقال لمانشستر يونايتد

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نافاس: لم أرغب في الانتقال لمانشستر يونايتد نافاس: لم أرغب في الانتقال لمانشستر يونايتد

كيلور نافاس لم يكن يرغب في ترك ريال مدريد والذهاب إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية بين الناديين تشهد انتقال ديفيد دي خيا لقلعة الميرنجي.

نافاس يسير مع ريال مدريد بشكل ثابت بعد أن حقق الانطلاقة الأفضل في تاريخ أي حارس مرمى مع الفريق الملكي بخمس مباريات متتالية بدون تلقي أهداف.

وبعد أن كان نافاس على بعد خطوة من الرحيل عن ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظة الأخيرة، يؤكد الأن أن رغبته لم تكن في الرحيل.

كيلور نافاس قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أفكر يوما في الرحيل عن ريال مدريد بل كانت رغبتي هي البقاء دائما".

نافاس أتبع "أنا سعيد هنا وأتمنى البقاء في حراسة عرين الفريق الأفضل لسنوات طويلة".

وأضاف "مسألة الانتقال لمانشستر يونايتد كانت أمرا معقدا لأنني أشعر بالراحة في ريال مدريد".

وأكمل "بما أن الأمر أصبح بيدي الأن فأنا لا أركز حاليا إلا على الوقت الراهن وتقديم مستوى جيد لأنني أقدر أن الجمهور كان دائما خلفي ويشجعني لتقديم الأفضل".

كان ريال مدريد حقق الفوز يوم أمس السبت على فريق جرانادا بهدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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