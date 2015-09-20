سيميوني يتحدث عن دور توريس واللاعبين الكبار في أتليتكو

(إفي): أكد مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني أن المهاجم الشاب أنخل كوريا رجح كفة فريقه في مباراة "صعبة" أمام إيبار في الجولة الرابعة من الليجا.

وحسم الروخيبلانكوس نقاط المباراة الثلاثة بهدفين نظيفين في الشوط الثاني للأرجنتني كوريا والاسباني فرناندو توريس.

وأحرز المهاجم الارجنتيني الشاب هدف التقدم بعد ثوان من دخوله الملعب من على مقاعد البدلاء من تمريرة رائعة لفرناندو توريس الذي ضاعف الغلة بهدف ثان.

وقال سيميوني "أنخل كوريا لاعب له القدرة على خلخلة توازن دفاع الخصم. لقد نزل في وقت هام بالمباراة عندما كان الفريق بحاجة لمجهود فردي في لقاء صعب أمام إيبار الذي عمل بشكل جيد جدا على الجانب الدفاعي".

وأوضح أن فريقه أتيحت له فرص للتسجيل عن طريق جاكسون مارتينيز، وقدم شوطا ثانيا مبهرا بعد نزول فرناندو توريس وكوريا وأوليفر توريس.

وأضاف "فييتو وجاكسون مارتينيز قدما أداء جيدا. المهارات الفردية في أتليتكو في خدمة الفريق. إذا لم يقوما بعملهما في الشوط الأول، لما كان الشوط الثاني جيدا".

وتابع "سنحت لنا في الشوط الأول ثلاث فرص لم نتمكن من التسجيل منها، والمباراة كانت في أرض الخصم الذي كان يلعب بقوة. وفي الشوط الثاني عولنا على لاعبين بوسعهم إرهاق الدفاع مثل فرناندو توريس والاستحواذ أكثر على الكرة. ونزول كوريا رجح كفتنا في مباراة صعبة، وهذا هو دور اللاعبين الكبار".

وأبدى كوريا سعادته بأحراز الهدف الاول لفريقه مؤكدا أنه "كان هاما في تحقيق أتليتكو الفوز" بالمباراة.

وقال اللاعب الارجنتيني "كنا نعرف انها كانت ستكون مباراة متكافئة. هدفي كان هاما لانه ساعد في فوز أتليتكو"، مشيرا إلى أن مواجهة خيتافي الثلاثاء ستكون "صعبة" أيضا، لكنه أعرب عن أمله في الفوز بها وسط جماهير الفريق على ملعب فيسنتي كالديرون.