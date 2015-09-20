وزير الإسكان: ضخ 811 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمله بعد التشكيل الجديد للحكومة بعقد أولي اجتماعاته، مع مسؤولى ملف تطوير العشوائيات،الذى تم ضمه إلى وزارة الإسكان فى الحكومة الجديدة، لمناقشة بدء أعمال التطوير فى عدد من المناطق العشوائية، بجانب مناقشة الهيكل التنظيمي لصندوق تطوير العشوائيات، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ووجه مدبولى الشكر للدكتورة ليلى إسكندر، على جهدها طوال الفترة الماضية، في وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، وعملها الدؤوب لتطوير المناطق العشوائية.

وقال الوزير خلال الإجتماع إن صندوق تطوير العشوائيات، هو الكيان الأساسي والرسمي لتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، ولابد أن نبدأ التنفيذ على الأرض وأعمال التطوير فورا، وسيكون البدء بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، مؤكدا عدم اختزال عمل الصندوق في تطوير منطقة مثلث ماسبيرو فقط، وإنما سيتم التطوير على مستوى المحافظات.

وتابع وزير الإسكان: “لقد دقت ساعة التنفيذ، ونحن قادرون على التخلص من المناطق غير الآمنة خلال 3 سنوات، على الأكثر، ولهذا يجب أن نضع الخطط التنفيذية فورا،خاصة أن الصندوق يعتبر الذراع التنفيذية”.

واستفسر مدبولى، عن موازنة الصندوق، بجانب استعراض تفاصيل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وقال مسؤولو ملف تطوير العشوائيات إن الموازنة بلغت حتى الآن مليار جنيه،منها 811 مليون جنيه، لتطوير المناطق العشوائية، وشدد مدبولى على أنه يجب توجيه هذه الموازنة فورا للتنفيذ، وترتيب المناطق وفقا للأولويات،على أن نبدأ بالمناطق غير الآمنة، والمشروعات الجاهزة للتنفيذ.

وحول مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أوضح مسئولو الملف أن هناك وثيقة وقع عليها الملاك والمستثمرون، وتم عقد جلسات للتواصل مع كافة شركاء التنمية بالمنطقة، فيما طلب وزير الإسكان عقد إجتماع مع المستثمرين والملاك بالمنطقة.

أ ش أ