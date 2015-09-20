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ضبط لص قام بإرتكاب 13 واقعة سرقة بحي العرب في بورسعيد

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ضبط لص قام بإرتكاب 13 واقعة سرقة بحي العرب في بورسعيد ضبط لص قام بإرتكاب 13 واقعة سرقة بحي العرب في بورسعيد

 

أرشيفية

بورسعيد : جمال نوفل

تمكنت ضباط مباحث قسم العرب من القبض علي أحد اللصوص بعد ارتكابه 13 واقعة سرقة في نطاق القسم .
> و كانت بلاغات قد تعددت أمام الرائد هاني رشوان رئيس مباحث قسم العرب من مواطنين عن سرقة منازلهم و محلاتهم .

توصلت تحريات النقيب هاني رشوان رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد الى قيام المدعو “عادل. ع. ح” مقيم دائرة قسم العرب “سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا مابين سرقة متجر- سلاح ناري – سلاح أبيض”، بإرتكاب العديد من وقائع السرقات بدائرة القسم .. وأنه يحتفظ بمتحصلات جرائمة بمخزن خاص به.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكابه عدد “13″ واقعة سرقة بنطاق حي العرب .

بإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها واتهموا المذكور بالسرقة .

و وجه اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

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