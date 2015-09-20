أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسلحون يستولون على مليون و300 ألف جنيه من سيارتين تابعتين لشركتين بالعاشر

Google+ Print
مسلحون يستولون على مليون و300 ألف جنيه من سيارتين تابعتين لشركتين بالعاشر مسلحون يستولون على مليون و300 ألف جنيه من سيارتين تابعتين لشركتين بالعاشر
تعرضت شركتان بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، إلى هجوم مسلح على سيارتين تابعتين للشركتان عقب صرف مبالغ مالية تقدر بمليون و300 ألف جنيه من فرع البنك الأهلى فرع العاشر من رمضان.

وأكد مصدر أمنى، أن المسلحين اتبعوا نفس الأسلوب فى الجريمتين حيث تتبعوا السيارة الخاصة بالشركتين عقب خروجها من البنك وترفيع الموجودين بها وسرقة المبالغ، حيث تمت سرقة مبلغ 300 ألف جنيه من شركة الدلتا للإسكان وسرقة مليون جنيه من الشركة الألمانية لعدادات المياه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365