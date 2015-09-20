مسلحون يستولون على مليون و300 ألف جنيه من سيارتين تابعتين لشركتين بالعاشر

تعرضت شركتان بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، إلى هجوم مسلح على سيارتين تابعتين للشركتان عقب صرف مبالغ مالية تقدر بمليون و300 ألف جنيه من فرع البنك الأهلى فرع العاشر من رمضان.

وأكد مصدر أمنى، أن المسلحين اتبعوا نفس الأسلوب فى الجريمتين حيث تتبعوا السيارة الخاصة بالشركتين عقب خروجها من البنك وترفيع الموجودين بها وسرقة المبالغ، حيث تمت سرقة مبلغ 300 ألف جنيه من شركة الدلتا للإسكان وسرقة مليون جنيه من الشركة الألمانية لعدادات المياه.

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