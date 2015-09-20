رئيس أكاديمية البحث العلمى: 70% من براءات الاختراع فى مصر مملوكة لأفراد

عقد بمكتبة مصر العامة، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر التنمية والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط والدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط.

قال محمود صقر إن أكاديمية البحث العلمى تعمل من خلال مراكز بحثية منتشرة بالأقاليم وتهدف لربط البحث العلمى بالصناعة، وقمنا بعدة زيارات بمحافظات مصر لربط البحث العلمى بالصناعات فى كل إقليم.

وأضاف أن دمياط خطت خطوات كبيرة فى هذا المجال ويوجد بها تجمعات ابتكارية على أعلى مستوى ممثلة فى تطوير صناعة الأثاث والألبان والصيد وصناعة السفن، مشيرا إلى أن أكاديمية البحث العلمى تعمل من خلال 3 محاور هى التخطيط للبحث العلمى ووضع الاستراتيجيات، وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للبحث العلمى، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا، مضيفا أن 70% من براءات الاختراعات فى مصر مملوكة لأفراد وهى نتاج جهد وابتكار.

ومن جانبه، قال إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن لدينا مقومات ابتكارية لربط الصناعة فى دمياط بتكنولوجيا البحث العلمى، وأشار إلى أن لقاء اليوم تضمن اتفاق بين أكاديمية البحث العلمى ومحافظة دمياط وجامعة دمياط لتفعيل البحث العلمى فى مجالات صناعة الأثاث لخدمة مدينة الأثاث الجديدة عن طريق توفير منح لتعليم العاملين بهذه المدينة، وكذلك صناعة الجبن الدمياطى وصناعة السفن وصناعة مراكب الصيد، مشيرا إلى أن الأكاديمية البحث العلمى ستقوم بتوفير الدعم المادى والمنح والتكنولوجيا اللازمة لذلك.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط، إن المؤسسات التعليمية فى مصر يجب أن تغيير من سياستها وأن تعمل على إعداد كوادر مدربة تحقق أهداف المجتمع، مشيرا إلى أن خدمة المجتمع وتنمية البيئة هى المحور الرئيسى لجامعة دمياط، لأنه لا يمكن أن تعيش الجامعة بعيدا عن المجتمع.

وأشار طنطاوى إلى أن جامعة دمياط تفتح ذراعيها لخدمة المجتمع الدمياطى، وتقدم أبحاث ودراسات فى مختلف المحالات وهى مركز استشارى لكل الأوجه.

حضر المؤتمر فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم ونواب رئيس الجامعة ومنى المنشى مدير العلاقات العامة التربية والتعليم والمشرف العام على اكتشاف الموهوبين بدمياط ومديرى الإدارات التعليمية وعمداء الكليات وممثلى المجتمع المدنى.



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