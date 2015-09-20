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"العليا للانتخابات": ضوابط الدعاية تطبق على مخالفات المرشحين بمواقع التواصل

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"العليا للانتخابات": ضوابط الدعاية تطبق على مخالفات المرشحين بمواقع التواصل "العليا للانتخابات": ضوابط الدعاية تطبق على مخالفات المرشحين بمواقع التواصل
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل الـ"فيس بوك" وغيره من المواقع، تدخل ضمن نطاق الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس النواب، وبالتالى يطبق عليها ضوابط الدعاية الانتخابية، وأى مخالفة لهذه الضوابط والقواعد المقررة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبقرارات اللجنة العليا، سيتم توقيع العقوبة المقررة على صاحب المخالفة.

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات لـ"اليوم السابع"، إن أى شخص يقدم شكوى موثقة بالمستندات للجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بشأن واقعة مخالفة للدعاية لأى مرشح على المواقع التواصل الاجتماعى، سيتم التحقيق فى الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وفى حالة ثبوت المخالفة بحقه ستوقع عليه عقوبة.

وأشار المصدر إلى أن كل محافظة بها لجنة فرعية لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وإذا رصدت هذه اللجان مخالفات للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعى ستطبق عقوبات جرائم الدعاية الانتخابية عليها.

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