بالصور.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

اقتحم مستوطنون وطلاب يهود ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، وشددت الشرطة الإسرائيلية قيودها على جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ورفعت سيدات القدس المصاحف فى مواجهة المستوطنين مقتحمى الأقصى، وذكرت مصادر إخبارية فلسطينية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت سيدة مقدسية من أمام باب القطانين عقب الاعتداء عليها بالضرب، فيما أخلت منطقة باب السلسلة بالكامل من جميع المرابطات الممنوعات من دخول الأقصى، ومنعت تواجد أى مصل أو مرابطة فى المنطقة.

وتأتى هذه الإجراءات بعدما دعت المدرسة اليهودية الدينية "يشيفات ماكور حاييم" إلى أوسع اقتحام للمسجد الأقصى صباح اليوم، بمشاركة طلابها وعدد من مدرسيها وحاخاماتها.

وذكرت المصادر أن نحو 83 مستوطنا وطالبا يهوديا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة، ونظموا جولة فى أنحاء متفرقة فى ساحاته.

وكانت منظمة "نساء من أجل الهيكل" دعت إلى يوم دراسى حول "الهيكل" المزعوم، اليوم الأحد، فيما دعا "ائتلاف منظمات الهيكل" إلى اقتحام جماعى للمسجد الأقصى مع كبار الحاخامات، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

فيما دعت منظمة "عائدون إلى الجبل" إلى يوم دراسى آخر حول "الهيكل" المزعوم مساء الثلاثاء، بمشاركة عدد من الحاخامات.

وتحشد منظمات "الهيكل" المزعوم فى هذه الفترة لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيلى لاقتحام المسجد الأقصى تزامنًا مع موسم الأعياد اليهودية، الذى بدأ الأحد الماضى ويستمر حتى الخامس من أكتوبر القادم.

دعوات يهودية لتنفيذ أوسع اقتحام للأقصى اليوم بمشاركة طلاب وحاخامات

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