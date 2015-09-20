إحباط تسلل 101 بينهم 5 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم من إحباط تسلل 101 بينهم 5 سودانيين إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأحد، إخطارًا من قسم شرطة السلوم بالقبض على 101 متهم وهم 24 من سوهاج و4 من كفر الشيخ و11 من الدقهلية و12 من البحيرة و2 من القاهرة و1 من الجيزة و10 من المنيا و8 من الفيوم و8 من أسيوط و1 من القليوبية و1 من بنى سويف و3 من الشرقية و11 من قنا و5 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

-إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

-إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى

-إحباط تسلل 182مواطنًا إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة