الحماية المدنية بالبحيرة تنقذ طفلين من حريق هائل بفيلا فى وادى النطرون

تمكن قبل قليل، رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس، من إنقاذ طفلين من الموت المحقق بعد نشوب حريق هائل بفيلا بجوار مستشفى اليوم الواحد بمدينة وادى النطرون.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق هائل بفيلا ملك "عبد المنعم عبد الله النايض" مدرس.

أسفر الحريق عن إصابة كل من عمرو 7 سنوات، يس 10 سنوات نجلى صاحب الفيلا بحروق فى اليد والوجه، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإنقاذ الطفلين، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة.