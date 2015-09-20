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النيابة تأمر بتشكيل لجنة من الحى لحصر تلفيات مخزن لعب الأطفال المحترق بالمقطم

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النيابة تأمر بتشكيل لجنة من الحى لحصر تلفيات مخزن لعب الأطفال المحترق بالمقطم النيابة تأمر بتشكيل لجنة من الحى لحصر تلفيات مخزن لعب الأطفال المحترق بالمقطم
أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة الخليفة والمقطم بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة من حى دائرة المقطم لحصر التلفيات الناتجة عن حريق مخزن لعب الأطفال، واستعجال تقرير معمل الأدلة الجنائية بشأن الواقعة لبيان سبب إشعال النيران، واستدعاء مالك المخزن لسماع أقواله.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارا من جانب الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن لعب أطفال بمنطقة المقطم، صباح اليوم الأحد، وعلى الفور انتقلت النيابة مقر مخزن لعب الأطفال المحترق، للمعاينة والاستماع إلى أقوال شهود العيان بشأن الواقعة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة سيطرت على حريق نشب فى الساعات الأولى اليوم بمخزن لعب أطفال فى أحد العقارات بمنطقة المقطم، بعد أن تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية برئاسة اللواء جمال حلاوة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بأحد العقارات بمنطقة المقطم.

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