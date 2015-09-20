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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق السلوم بمطروح

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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق السلوم بمطروح إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق السلوم بمطروح
أصيب 6 أشخاص صباح اليوم فى حادث انقلاب سيارة، بمنطقة أبو مرزوق على طريق السلوم- مطروح.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 9871 ل ق ب قيادة كامل فؤاد محمد (27 سنة) سائق، مقيم كفر الشيخ وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 6 من ركاب السيارة وجميعهم مصابين بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم جنح برانى، وجارى العرض النيابة العامة.

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