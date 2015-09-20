العثور على سيارة مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

عثر ضباط مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم على سيارة مبلغ بسرقتها متروكة بأحد شوارع الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من الرائد أحمد الصغير، رئيس مباحث قسم ثالث، بأنه أثناء تفقده الحالة الأمنية وبرفقته معاونيه من ضباط المباحث تم العثور على السيارة رقم (ط ص ق 7665) ماركة نيسان إبيزا موديل 1998 متروكة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بالكشف الفنى على السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6274 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ المدعو (محمد رضا أحمد محمد)، 35 سنة، موظف مقيم الشيخ زايد دائرة القسم.

>تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.