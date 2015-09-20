أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على سيارة مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

Google+ Print
العثور على سيارة مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية العثور على سيارة مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية
عثر ضباط مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم على سيارة مبلغ بسرقتها متروكة بأحد شوارع الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من الرائد أحمد الصغير، رئيس مباحث قسم ثالث، بأنه أثناء تفقده الحالة الأمنية وبرفقته معاونيه من ضباط المباحث تم العثور على السيارة رقم (ط ص ق 7665) ماركة نيسان إبيزا موديل 1998 متروكة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بالكشف الفنى على السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6274 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ المدعو (محمد رضا أحمد محمد)، 35 سنة، موظف مقيم الشيخ زايد دائرة القسم.
>تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365