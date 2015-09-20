القبض على 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية اليوم، القبض على 8 أشخاص يقومون بالتنقيب على الآثار بقرية الشناوية مركز ناصر وبحوزتهم أدوات البحث عن الآثار.

وكانت معلومات وردت للمقدم محمد الخولى رئيس مباحث ناصر، تفيد بقيام أشخاص باستخدام السحر والشعوذة للبحث عن الآثار داخل منزل بقرية الشناوية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور قاد المقدم محمد الخولى حملة أمنية تمكن خلالها من ضبط المتهمين الثمانية أثناء قيامهم بالتنقيب عن الاَثار بمنزل أحدهم وكان بحوزتهم (5) علب بخور، (2) غاطس كهربائى كبير ومصحف كبير الحجم، تم تحرير المحضر رقم 2015/3934 إدارى مركز ناصر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.