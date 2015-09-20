النيابة تطلب تحريات حول اتهام موظفين بمحكمة شمال القاهرة بتزوير أحكام

أمر المستشار إسماعيل بهاء مدير نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، بتحريات مباحث الأموال العامة فى واقعة اتهام 4 من سكرتارية الدوائر المدنية بمحكمة شمال القاهرة، بتزوير الأحكام القضاىية، ورشوة وتربح، تقليد توقيع القضاة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف مفتش الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، بمنطقة العباسية، أثناء الفحص الدورى لدفاتر المسودات للأحكام، ودفاتر يوميات الجلسات تبين عدم وجود تطابق بين حيثيات الأحكام القضائية فى القضايا واختلاف ما سجله القاضى وما دونة السكرتارية.

وعلى الفور، أبلغ السلطات الأمنية التى أثبتت تزوير الأوراق ومنطوق الحكم لصالح المتهمين مقابل مبالغ مالية، وتم إعداد التحريات الكافية التى أثبتت صحة الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتمكنت الأجهزة المعنية من القبض على المتهمين عقب استصدار إذن من النيابة العامة.

وأنكر كل من "س ا"، و"ع م"، و"س هـ"، و"م ر"، ارتكابهم الواقعة، ونفوا تماما أى صلة لهم بتلك التزويرات، وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة بأن جميع المتهمين متورطين فى تزوير أحكام مدنية وتلقى رشوة، مقابل تغيير منطوق عدة احكام وحيثياتها ، وأن كل متهم فيهم ارتكب قضية تزوير واحدة.

يذكر ان النيابة العامة أمرت بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيق ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير الأحكام القضاىية، ورشوة وتربح، تقليد توقيع القضاة، واستعمال محرر مزور.