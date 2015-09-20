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ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات وبندقية خرطوش فى القليوبية

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ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات وبندقية خرطوش فى القليوبية ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات وبندقية خرطوش فى القليوبية
تمكنت مباحث مركز طوخ بالقليوبية، برئاسة الرائد محمد سعيد، من ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش وطلقات نارية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز طوخ برئاسة الرائد محمد سعيد عن قيام المتهم "أحمد م" 27 سنة عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 34230 جنح مركز طوخ لسنة 2015 – سرقة باتخاذ منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحمل وحاز سلاحا نارياً بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة وفرض سطوته ونفوذه الإجرامى على منطقة سكنه.

وباستهدافه تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلية وعدد 3 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد عبد المؤمن مدير نيابة مركز شرطة طوخ بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365