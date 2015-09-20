شاهد بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يشرح للمحكمة واقعة مقتل شقيقه وإصابة الآخر

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى، محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، إلى أقوال الشاهد "نور. ش" بعد حلفه اليمين القانونية أمام المحكمة، وقال إن شقيقه المتوفى بالأحداث يدعى "عبد اللطيف" كما أن له شقيق مصاب آخر وهو "محمد"، وأن شقيقاه كانا يعملان بمنطقة "العتبة" وعندما علما بتوتر الأوضاع قررا الرجوع لـ"إمبابة" عبر شارع "26 يوليو" .

وأضاف الشاهد أنه تلقى مكالمة تفيد إصابة شقيقه ونقله لمستشفى "معهد ناصر" لينتقل على الفور إلى هناك فيطالبه الأطباء بالهدوء حتى ينتهوا من محاولاتهم لإسعافه ليخبروه بعد قليل بمقتله، مؤكدا أن شقيقه "محمد" تلقى رصاصة اخترقت أحد جانبى جسده لتخرج من الجانب الآخر ليؤكد أن "محمد" بعد أن استعاد وعيه أخبره بأن من كانوا فوق الكوبرى هم من أصابوه وقتلوا شقيقه .

وفى سياق متصل استمعت المحكمة للشاهد "يوسف. ع" أحد المجنى عليهم فى الأحداث محل القضية، والذى استهل شهادته بالإشارة إلى أنه لا تربطه أى علاقة بالمتهمين أو المجنى عليهم ولكنه كان أحد مصابى الواقعة.

وبدأ الشاهد فى الواقعة لافتًا إلى أنه كان يوم الحادثة فى شارع "الفرنساوى" مكان سكنه بمنطقة "بولاق" ليحضر بعض الطعام ليفاجأ بإطلاق النيران من جهة الكوبرى، ليقرر التوقف فتباغته رصاصه لتصيب ذراعه الأيسر فتخترق بطنه ليقوم أهالى المنطقة الذين يعرفونه باستقلال سيارة ونقله للمستشفى والتى كانت "معهد ناصر" .

ولفت الشاهد إلى أن المسيرة محل القضية والتى خرجت يوم السادس عشر من أغسطس قبل عامين كانت تطلق النار على الناس من أعلى كوبرى 15 عبر "ثقب مستدير" موجود بأعلى الكوبرى.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.