انتحار فلاح بالشرقية شنقا بعد إنقاذه من الانتحار تحت عجلات القطار

تخلص فلاح من حياته شنقا بغرفة منزله بقرية تابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، اليوم، لمعاناته من مرض نفسى وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت بالدفن.

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد ببلاغ من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، بقيام "عاطف ا ا" 28 سنة فلاح ومقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه، وذلك لمعاناته من مرض نفسى.

وتبين من التحريات أنه غير متزوج ويعانى من مرض نفسى حاول على أثره التخلص من حياته بالوقوف أمام القطار ولكن الأهالى تمكنوا من إنقاذه فى اللحظات الأخيرة، كما حاول قطع شريانه مرة واليوم تخلص من حياته شنقا.