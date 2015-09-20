أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتحار فلاح بالشرقية شنقا بعد إنقاذه من الانتحار تحت عجلات القطار

Google+ Print
انتحار فلاح بالشرقية شنقا بعد إنقاذه من الانتحار تحت عجلات القطار انتحار فلاح بالشرقية شنقا بعد إنقاذه من الانتحار تحت عجلات القطار
تخلص فلاح من حياته شنقا بغرفة منزله بقرية تابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، اليوم، لمعاناته من مرض نفسى وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت بالدفن.

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد ببلاغ من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، بقيام "عاطف ا ا" 28 سنة فلاح ومقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه، وذلك لمعاناته من مرض نفسى.

وتبين من التحريات أنه غير متزوج ويعانى من مرض نفسى حاول على أثره التخلص من حياته بالوقوف أمام القطار ولكن الأهالى تمكنوا من إنقاذه فى اللحظات الأخيرة، كما حاول قطع شريانه مرة واليوم تخلص من حياته شنقا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365