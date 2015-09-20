رسالة #في_القمة – طولان لـ في الجول: رمضان صبحي أنت رائع.. ولكن

مباراة القمة على الأبواب.. الأهلي يواجه الزمالك لكن هذه المناسبة ستحسم لقب كأس مصر وبالتالي فنجوم الفريقين السابقين يودون توجيه رسائل إلى اللاعبين الحاليين.

واختار حلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك رمضان صبحي لاعب الأهلي لتوجيه رسالة له قبل لقاء القمة.

وكان طولان قد اختار معروف يوسف من الزمالك لتوجيه رسالة له قبل لقاء القمة (طالع التفاصيل).

وقال طولان في رسالته عبر FilGoal.com لرمضان صبحي:"أنت لاعب رائع ذو إمكانيات مهارية كبيرة".

وأكمل"نصيحتي الوحيدة لك بما إنك مازلت ناشئ هي أنه يجب عليك أن تبتعد عن الأداء الفردي وتركز في الجماعي أكثر من ذلك".

وأتم"إذا ركزت في الأداء الجماعي بشكل أكثر فالأهلي سوف يستطيع حينها أن يحقق الاستفادة الحقيقية منك".