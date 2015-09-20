أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسالة #في_القمة – طولان لـ في الجول: رمضان صبحي أنت رائع.. ولكن

Google+ Print
رسالة #في_القمة – طولان لـ في الجول: رمضان صبحي أنت رائع.. ولكن رسالة #في_القمة – طولان لـ في الجول: رمضان صبحي أنت رائع.. ولكن

مباراة القمة على الأبواب.. الأهلي يواجه الزمالك لكن هذه المناسبة ستحسم لقب كأس وبالتالي فنجوم الفريقين السابقين يودون توجيه رسائل إلى اللاعبين الحاليين.

واختار حلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك رمضان صبحي لاعب الأهلي لتوجيه رسالة له قبل لقاء القمة.

وكان طولان قد اختار معروف يوسف من الزمالك لتوجيه رسالة له قبل لقاء القمة (طالع التفاصيل).

وقال طولان في رسالته عبر FilGoal.com لرمضان صبحي:"أنت لاعب رائع ذو إمكانيات مهارية كبيرة".

وأكمل"نصيحتي الوحيدة لك بما إنك مازلت ناشئ هي أنه يجب عليك أن تبتعد عن الأداء الفردي وتركز في الجماعي أكثر من ذلك".

وأتم"إذا ركزت في الأداء الجماعي بشكل أكثر فالأهلي سوف يستطيع حينها أن يحقق الاستفادة الحقيقية منك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر