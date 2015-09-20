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#في_القمة - اتحاد الكرة يكشف البدلاء الثلاثة لحكم القمة الأجنبي

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#في_القمة - اتحاد الكرة يكشف البدلاء الثلاثة لحكم القمة الأجنبي #في_القمة - اتحاد الكرة يكشف البدلاء الثلاثة لحكم القمة الأجنبي

أكد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أنه وضع 3 حكام مصريين بدلاء في حالة تعثر المفاوضات لاستقدام حكم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس .

وكان اتحاد الكرة أعلن أمس عن تعيين الحكم السويدي يوناس إيريكسون لإدارة مباراة القمة غدًا الاثنين.

وأوضح عبد الفتاح عبر إذاعة الشباب والرياضة "وجدنا صعوبة كبيرة في المفاوضات، خاطبنا 7 دول، بعضها رفض، والآخر تجاهل الرد، ونجحنا بفضل العلاقات الشخصية في إقناع إيريكسون".

وأضاف "لم نتراجع عن فكرة تعيين الحكم المصري لمباريات القمة، بل وضعنا 3 بدائل، هم إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة وأمين عمر".

وتابع "إبراهيم نور الدين ومحمد فاروق أدارا مباراتين للأهلي والزمالك العام الماضي، وكان أداؤهما أفضل من الفرنسي شابرون والصربي ميلوراد مازيتش".

وأتم رئيس لجنة الحكام: "ولكن التوتر على الساحة الرياضية بين رئيس الناديين دفعنا لتعيين حكم أجنبي".

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