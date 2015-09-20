في_القمة – إبراهيم عيسى لـ في الجول: لا يصح أن تسأل أي زملكاوي عن توقعاته.. سنخسر طبعا

مباراة للأهلي أمام الزمالك وتسأل عن النتيجة؟ هذا خطأ ينم عن قلة خبرة بعالم لقاءات القمة، خاصة لو كنت مشجعا للقلعة البيضاء بحسب ما يؤمن به الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى.

FilGoal.com تحدث مع الإعلامي الشهير بتشجيعه للزمالك، لسؤاله عن أمر دوما يردده حين يتطرق لكرة القدم "متى يفوز الفريق الأبيض بمباراة القمة؟".

يجيب إبراهيم عيسى "لا يوجد ما يسمى توقعات في مباريات الأهلي والزمالك. لا يصح أن تسأل مشجعا للزمالك هذا السؤال من الأساس".

وتابع باسما "مادمت تتحدث عن مباراة أهلي والزمالك، فأنت تعرف جيدا من سيخسر".

هزيمة قدرية

وأضاف "منذ 56 عاما والزمالك لا يفوز على الأهلي في كأس مصر. مع احترامي لأفضل الصفقات والمدربين وكل هذا الكلام الذي أحمله على رأسي وأضعه في عيني".

في رأي إبراهيم عيسى الذي يعود لقناة القاهرة والناس في اكتوبر، هناك مستوى للزمالك في المطلق. ومستوى أخر للفريق نفسه أمام الأهلي.

وأفصح "الزمالك مستواه في مباريات القمة يؤدي إلى هزيمة وكأنها عمل قدري لمشجعي الفريق".

مباراة كرة يد

يعرف إبراهيم عيسى أكثر عن المباراة. يتخيل السيناريو الذي سيصل بالفريق الأبيض إلى النتيجة المحتومة.

وأوضح "أعلم جيدا أن فيريرا سيختار فريقا ممتازا ويلعب بحمادة طلبة ناحية اليسار ليخترقها رمضان صبحي".

وأفاد "الزمالك يدافع بنظام جدا. لكن دفاعه يحوله لفريق كرة يد أمام فريق منظم أخر سيستحوذ على وسط الملعب".

وأكمل "وقتها ستجد المساحات بين خطوط الزمالك كبيرة فتفلت المباراة منك".

ويراهن عيسى على الثلاثي الهجومي للزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحي مع باسم مرسي.

لكنه أتم "رغم كل هذا أعرف أن الزمالك سيخسر. وأتمنى أن تقف النتيجة عند 1-0 أو 2-1. رجاء لا نرغب في نتائج مزعجة مثل 3-0 و4-1".