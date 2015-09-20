أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف سوهاج: 166 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة

Google+ Print
أوقاف سوهاج: 166 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة أوقاف سوهاج: 166 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة
قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، إن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بـ 166 ساحة على مستوى المحافظة، وإن الساحات تم اختيارها بناء على الطلبات التى تقدمت بها الإدارات التابعة لها، لإدراجها فى الساحات التى ستُقَام فيها صلاة العيد.

وأضاف اللاوى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أساسى وآخر احتياطى، وإذا تعذر حضور الخطيب الأصلى يؤدى خطبة العيد بدلا منه الخطيب الاحتياطى، كما تم تحديد ساحة استاد سوهاج الرياضى على أن تكون الساحة الرئيسية بالمحافظة لأداء الصلاة، وأن الشيخ زين العابدين عبد اللطيف على المستشار الدينى للمحافظة سيؤدى خطبة العيد بساحة الاستاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365