أوقاف سوهاج: 166 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، إن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بـ 166 ساحة على مستوى المحافظة، وإن الساحات تم اختيارها بناء على الطلبات التى تقدمت بها الإدارات التابعة لها، لإدراجها فى الساحات التى ستُقَام فيها صلاة العيد.

وأضاف اللاوى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أساسى وآخر احتياطى، وإذا تعذر حضور الخطيب الأصلى يؤدى خطبة العيد بدلا منه الخطيب الاحتياطى، كما تم تحديد ساحة استاد سوهاج الرياضى على أن تكون الساحة الرئيسية بالمحافظة لأداء الصلاة، وأن الشيخ زين العابدين عبد اللطيف على المستشار الدينى للمحافظة سيؤدى خطبة العيد بساحة الاستاد.