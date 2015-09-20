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إزالة 175 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط

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إزالة 175 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط إزالة 175 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط
تمكنت رئاسة مركز ومدينة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، من إزالة 175 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة خلال 15 يوماً... صرحت بذلك نبيلة محمود رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وقالت أنه تم تنفيذ 31 حالة إزالة تعد على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية بقرية مسرع التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى حسين و33 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالوحدة المحلية بقرية درنكة، و59 حالة بقرية البورة التابعة للوحدة المحلية اسكندرية التحرير، و52 حالة بقرية أولاد إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية المطيعة بالإضافة إلى تنفيذ حالتين إزالة تعد على خط جهد كهرباء (أسيوط البخارية/الأسمنت) بعزبة الجيش ناحية منقباد.

وأكدت "نبيلة" على استمرار الحملات وإزالة كل التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لمخالفات البناء على أراض أملاك الدولة تنفيذاً لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والوقوف والتصدى أمام المتعدين على الرقعة الزراعية.

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