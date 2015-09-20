توفير لحوم سودانية بسعر 40 جنيها وضأن أسترالى بـ48 بقنا

أعلنت مديرية التموين بقنا برئاسة محيى عبدالله، وكيل الوزارة أنه تم توفير لحوم سودانية بسعر 40 جنيهًا للكيلو داخل الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى وفروع هيبر شركة المصرية بكميات كبيرة ولحوم الضانى المجمد بسعر 40 جنيهًا، والضانى الأسترالى الطازج بسعر 48 جنيهًا للكيلو، إلى جانب توفير لحوم الضانى البلدى بسعر 65 جنيهًا والكندوز البلدى بسعر 57 جنيهًا، ولحوم استرالية بسعر 50 جنيه للكيلو وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بقنا.

وأكد محيى عبدالله وكيل الوزارة أنه تم طرح العديد من السلع فى المجمعات الاستهلاكية وبيعها لمواجهة السوق السوداء وخفض الأسعار بجانب تشديد إجراءات الرقابة على الأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن لحوم الضأن والخرفان الحية ستظهر بالمجمعات خلال الأيام المقبلة بعد وصولها حية إلى ميناء سفاجا.

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