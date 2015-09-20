أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

توفير لحوم سودانية بسعر 40 جنيها وضأن أسترالى بـ48 بقنا

Google+ Print
توفير لحوم سودانية بسعر 40 جنيها وضأن أسترالى بـ48 بقنا توفير لحوم سودانية بسعر 40 جنيها وضأن أسترالى بـ48 بقنا
أعلنت مديرية بقنا برئاسة محيى عبدالله، وكيل الوزارة أنه تم توفير لحوم سودانية بسعر 40 جنيهًا للكيلو داخل الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى وفروع هيبر شركة المصرية بكميات كبيرة ولحوم الضانى المجمد بسعر 40 جنيهًا، والضانى الأسترالى الطازج بسعر 48 جنيهًا للكيلو، إلى جانب توفير لحوم الضانى البلدى بسعر 65 جنيهًا والكندوز البلدى بسعر 57 جنيهًا، ولحوم استرالية بسعر 50 جنيه للكيلو وذلك لمواجهة ارتفاع اللحوم بقنا.

وأكد محيى عبدالله وكيل الوزارة أنه تم طرح العديد من السلع فى المجمعات الاستهلاكية وبيعها لمواجهة السوق السوداء وخفض الأسعار بجانب تشديد إجراءات الرقابة على الأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن لحوم الضأن والخرفان الحية ستظهر بالمجمعات خلال الأيام المقبلة بعد وصولها حية إلى ميناء سفاجا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم