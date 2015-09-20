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مياه قنا: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالشركة لاحتفالات عيد الأضحى

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مياه قنا: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالشركة لاحتفالات عيد الأضحى مياه قنا: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالشركة لاحتفالات عيد الأضحى
أكد اللواء مهندس هانى محمود حمدى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، على رفع درجات الاستعداد القصوى للاحتفال بالعيد الأضحى المبارك لمواجهة كافة الطوارئ الناجمة عن الطفوحات والانسدادات فى شبكات الصرف الصحى نتيجة إلقاء أى مخلفات صناعية أو عضوية وغيرها من المخلفات الحيوانية.

كما أكد حمدى على تكثيف حملات التوعية للأهالى بعدم الإسراف فى مياه الشرب وترشيد استهلاكها وإتاحة الفرصة لوصول مياه شرب نقية لكافة المواطنين والحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات فى بيارات الصرف والوقاية مما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية.

كما أشار رئيس الشركة إلى الانتهاء من إعداد نظام ورديات طوال 24 ساعة طوال فترة إجازة العيد بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة بكافة فروعها واستعداد فرق الصيانة والشبكات وكل معامل الشركة المتنقلة وتأهيل غرفة للطوارئ، والخط الساخن 125 بفرق مدربة لمواجهة جميع حالات الطوارئ الناجمة وتلافى أى مشكلة طارئة خلال فترة عطلة عيد الأضحى.

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مصر 365