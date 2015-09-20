زراعة الشرقية: ضبط أطنان من الأسمدة والأعلاف غير الصالحة

أكد المهندس علاء السيد عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم القيام بحملة أمنية على مركز بلبيس، قرية سند نهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط شونة ومخزن أسمدة وأعلاف بها كميات ضخمة من الأسمدة الزراعية المخالفة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن بيان ما تم ضبطه أولا: الرقابة على الاتجار فى الأسمدة الزراعية بالمخالفة وجود كمية (34.75) طن أسمدة مدعمة خاصة بالجمعيات وبنك التنمية والائتمان الزراعى لا يتم صرفها إلا للحائزين بالجمعيات الزراعية وكمية (41) طن أسمدة أزوتية حرة ـ وكمية (156) طن سوبر فوسفات. وكمية (8) أطنان كبريت ناعم. وكمية (150) طن كبريتات كالسيوم محسن.

ثانيا: الرقابة على الاتجار فى الأعلاف بالمخالفة.. وهى أعلاف (حيوانى ـ داجنى) كمية 57.750 طن، وخامات أعلاف كمية 24.5 طن بإجمالى كمية 82.250 طن.

وتبين من الفحص الاتجار فى الأسمدة الزراعية والأعلاف بدون الحصول على ترخيص من وزارة الزارعة وقد تم تحرير محضر بالمخالفة رقم (42796 فى 17/9/2015) جنح بلبيس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتحفظ عليها لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

شارك فى الحملة المهندس عاطف زناتى، مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية، والمهندس عرفه هلال مهندس الرقابة، والمهندس بشر إسماعيل خضر من الإنتاج الحيوانى، والرائد أحمد إبراهيم، النقيب فرج أباظة، وأمين الشرطة شريف يحيى، وجميعهم من شرطة المسطحات المائية.



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