زراعة أسيوط توفر 3 أطنان لحوم بلدية بمنافذها للجمهور

قامت مديرية الزراعة بأسيوط بتوفير 3 أطنان لحوم بلدية للمواطنين والعاملين بالقطاع الزراعى بالمحافظة من خلال منفذ "المنتجات الغذائية" بمقر مديرية الزراعة بحى شرق مدينة أسيوط، والذى تم افتتاحه لبيع السلع من لحوم ودواجن وأسماك بأسعار مخفضة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك بالتعاون مع القوات المسلحة وتحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ومبادرته المستمرة لمواجهة غلاء الأسعار، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال مصطفى رشدى مدير مديرية الزراعة بأسيوط، إنه تم التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير كميات من اللحوم البلدية بمنافذها المختلفة بأسعار مخفضة، مراعاة لظروف المواطنين والقضاء على جشع التجار وغلاء أسعار اللحوم.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات من العاملين على مستوى المديرية والإدارات لمتابعة وصول المنتجات الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى تكثيف الرقابة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف القانون خلال الفترة المقبلة دون استثناء لأحد.